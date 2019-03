Isabel Pantoja envía un mensaje navideño desde prisión

La tonadillera pasará sus primeras navidades lejos de su familia

La cantante se ha acordado de sus seguidores con un emotivo mensaje: “Desde aquí donde estoy, a todos los que me apoyáis y me queréis, os deseo Feliz Navidad”. Son las navidades más tristes para Isabel Pantoja. La cantante recibirá el nuevo año en prisión y alejada de sus familiares, pero en estos momentos tan duros no ha querido olvidarse de sus fans.