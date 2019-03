Isabel Pantoja, destrozada tras enterarse de la muerte de su gran amigo Juan Gabriel

El mundo de la música está hoy de luto tras la repentina muerte de Alberto Aguilera Valadez, conocido por su nombre artístico Juan Gabriel. El 'Divo de Juárez' moría a los 66 años de un infarto en Santa Mónica, California, tras ofrecer el viernes allí su último concierto.

La conmoción por la noticia ha sido generalizada dentro del mundo de espectáculo pero si hay alguien a la que le ha afectado especialmente en nuestro país es a Isabel Pantoja, una de sus amigas más íntimas con la que compartió escenario y vivencias en múltiples ocasiones.

Así, la tonadillera ha querido expresar su dolor y respetos a primera hora de la mañana hacia su amigo a través de un precioso y emotivo mensaje: "Alberto, en este momento mi corazón se paró con el tuyo. ¿Por qué no me has esperado? Cielo mío, jamás sabrás como te quiero...Con toda mi alma!! Mis respetos y mi admiración. Como tu bien dices, gracias por haber nacido en el mismo siglo y haber podido compartir todo contigo, como familia y artista. Mi familia y yo estamos desolados. No tenemos ánimos ni palabras ante esta inesperada pérdida de nuestro amigo Alberto. Te quiero con mi alma. Descansa cariño mío. Te ama tu comadre Isabel".

Isabel no ha sido la única dentro de su familia que ha presentado sus condolencias por la muerte del mexicano. Sus dos hijos también han querido despedirse de Juan Gabriel a través de las redes sociales: "Te consideraba parte de mi familia Juan Gabriel...Alberto para nosotros. Se fue una parte de nosotros. Siempre te recordare", ha manifestado Kiko Rivera en su cuenta de Twitter.

Mientras que Isa Pantoja ha publicado un mensaje en alusión a su canción "yo te recuerdo".