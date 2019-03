Isabel Pantoja cumple 60 años encerrada en Cantora y entre disputas familiares

Hoy, 2 de agosto, es el cumpleaños de Isabel Pantoja. La tonadillera cumple 60 años en un momento muy agridulce en su vida. Encerrada en su finca gaditana, Cantora, para que los medios de comunicación no le pregunten por sus problemas con la justicia y entre la espada y la pared frente a la guerra entre sus hijos, Kiko Rivera y Chabelita Pantoja, que han protagonizado titulares muy duros en las portadas de las revistas.

Hace unas semanas, Kiko hablaba sobre su hermana diciendo que: "A una madre se la defiende hasta la muerte. ¿Por qué ella no? A mí que me perdonen pero eso da que pensar que es una persona que no quiere a su madre. A lo mejor soy muy radical, pero por mi cabeza ha pasado".

La ex de Julián Muñoz no quiere ver a nadie en su sesenta cumpleaños. Desde su entorno más íntimo ya se ha avisado a todos los que solían asistir a Cantora un día como hoy, que lo mejor será que se queden en sus casas porque Isabel no hará ningún tipo de celebración.

El único regalo que recibirá hoy la artista, el mejor de todos, será la compañía de sus tres nietos: Francisco y Ana, hijos de Kiko, y el pequeño Alberto, el hijo de Chabelita.

¿Habrá reconciliación entre los Pantoja en la finca Cantora?