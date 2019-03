Isabel Pantoja, Caitlyn Jenner o Dani Martín, entre los nominados que optan al trono celebrity

Esta semana la cosa está calentita en el mundo celebritero y no podemos esperar a saber quién se hará con el trono rosa. Los aspirantes, que esta semana no podrían ser más peculiares, ya están listos para recibir vuestros votos y convertirse en dueños de la corona rosa. Entre los candidatos mucho nacional nominado, y no precisamente por su buena conducta, como Isabel Pantoja, Dani Martin o Aramis Fuster, quienes competirán con David Beckham, Carlota Casiraghi y Bruce Jenner. ¿Quién se alzará con la corona esta semana? ¡Votad!