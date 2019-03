Hace sólo unos días que Isabel Pantoja conoció la noticia de la que nunca habría querido ser protagonista: tendrá que sentarse en el banquillo el próximo 14 de octubre, junto a su ex y Mayte Zaldivar. Aunque la tonadillera no está imputada en el caso Malaya, sí será juzgada por blanquear dinero de Julián Muñoz.

Isabel se enfrenta a una petición de 3 años y medio de cárcel. En el auto, el magistrado encuentra indicios de un posible delito de blanqueo, encontrando “llamativo” que durante 2002, “antes de su relación con Julián Muñoz”, sólo ingresó en efectivo 4.816 euros; pero en 2003, periodo en el que ya está relacionada con el ex alcalde, los ingresos en efectivo en sus cuentas fueron de 293.497 euros. En el auto se señala que "su actividad profesional no justifica su alta capacidad económica”.

En una entrevista en Onda Cero para 'Julia en la onda', la artista, a parte de hablar de su próximo concierto, ha contestado a las preguntas que Julia Otero le ha formulado sobre el caso Malaya.

La artista ha sido contundente en su intervención: "Por supuesto, soy inocente". Ha confesado que siente que se le está haciendo un juicio paralelo y que “no le han quemado en la hoguera porque no se ha dejado”. A pesar de todo, la ex de Cachuli asegura no arrepentirse de nada de lo que ha hecho “y si ha sido por amor, menos”.