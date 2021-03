Isabel Jiménez revela cómo se encuentra Sara Carbonero tras su último ingreso hospitalario

Isabel Jiménez, que se convertía en madre de su segundo hijo a principios de 2021, probablemente sea una de las famosas de nuestro país que más utiliza sus redes sociales para concienciar a sus seguidores sobre algunos problemas que les conciernen a todos como es el cambio climático.

La periodista que es embajadora de la Fundación Al Gore en España, acudió a la entrega de premios Climate Leaders Awards y poco después de que terminara el evento quiso hablar con los medios sobre su nueva maternidad y sobre su íntima amiga Sara Carbonero. Durante la entrevista ha confesado estar muy contenta porque una fundación que es conocida a nivel mundial le ha nombrado embajadora: "Para mí es un honor que la fundación haya pensado en mí".

"Los niños están bien, el pequeño es buenísimo y duerme mucho y el otro pues momento celoso, momento… estamos entretenidos con el mayor. Ahora realmente es eso que dicen 'con dos verás', doy fe", hablaba la presentadora de los informativos sobre su reciente maternidad, que también ha asegurado que está deseando volver y comenzar de nuevo su rutina.

Cuando le han preguntado por su íntima amiga Sara, Isabel no ha dudado en responder al respecto y, sobre todo, desmentir una vez más los rumores de una posible recaída en el cáncer que le diagnosticaron en 2019. "Yo que os voy a decir, os adelantasteis demasiado con titulares que no son. El susto os lo llevasteis vosotros. Ya la veis. Como no ha habido recaída... ella está igual que siempre. Vosotros la estáis viendo, nos visteis el lunes comiendo, ella está en su radio, con sus cosas... de verdad que está como la veis", confesaba la periodista.

Seguro que te interesa...

Irene Carbonero e Isabel Jiménez, los grandes apoyos de Sara Carbonero que no se separan de ella durante su ingreso