Isabel Jiménez confiesa cómo se lleva con Kiki Morente

Isabel Jiménez ha querido aportar su granito de arena en la lucha contra el cáncer participando en la nueva campaña de Ausonia y la Asociación Española Contra el Cáncer para recaudar fondos para investigar sobre la enfermedad.

Es la primera vez que la presentadora de informativos ejerce como embajadora de la firma de higiene íntima, un acto en el que ha hablado sobre la enfermedad que sufren muchísimas personas: “Todos tenemos alguien cercano que tiene o ha tenido cáncer de mama, en mi caso, una tía y algunas compañeras de trabajo”, asegura.

Esta enfermedad la ha vivido muy de cerca con su gran amiga Sara Carbonero, aunque en el caso de esta fue un cáncer de ovarios. Ya muy recuperada, Isabel hablaba sobre cómo se encuentra ahora: “Ha pasado por una enfermedad complicada y es normal que ahora la veáis tan bien. Ella ha estado guapa siempre”.

Sobre cómo ve su relación con Kiki Morente, Isabel señalaba: “Eso lo decís vosotros. Si alguna vez sale una foto de ella con mi marido, significa que está con él? Yo no soy la portavoz de Sara”. Aunque asegura que sí que le conoce: “Desde hace mucho tiempo y me cae bien”, pero evitaba seguir respondiendo a este tipo de preguntas diciendo: “Pero no me preguntéis más porque me entran los calores”.

Por último, Isabel se pronunciaba también sobre la separación de Sara e Iker Casillas y lo bien que ahora se llevan los dos pese haber puesto punto y final a su matrimonio el pasado mes de marzo: “Yo les adoro a los dos. Son mis amigos y ella es mi amiga del alma”.

