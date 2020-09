La verdadera razón por la que Isa Pantoja ha decidido estudiar Derecho

Isa Pantoja parece tener muy claro su futuro. Aún siendo madre joven, haber pasado un adolescencia algo complicada con su familia y teniendo 24 años, Isa va a empezar la carrera de Derecho en la universidad. La joven decidió esforzarse y presentarse a las pruebas de acceso que ha conseguido superar con éxito.

Tras la feliz noticia de que empieza la carrera el próximo año, tanto su familia como amigos han querido darle la enhorabuena y desearle la mejor de las suertes para esta nueva etapa. Con motivo, precisamente de esta nueva etapa, Isa ha declarado en exclusiva a la revista Lecturas los motivos de elegir la carrera de Derecho.

"Todo lo que pasó con mi madre me puso negra. Si he elegido Derecho es por eso. Por mí, pero sobre todo, también por mi madre. He visto sufrir a mi madre un montón", asegura la pequeña de los Pantoja. Por todo lo vivido con respecto a su familia es una de las cosas que han impulsado a Isa a elegir esa carrera, admitiendo además que "piensa en qué habría hecho ella" cuando su madre Isabel Pantoja vivió aquellos momentos complicados.

