Isa Pantoja ha pasado uno de su cumpleaños más amargos, justo en plena guerra con su familia, con la que lleva varias semanas sin hablarse después del constante intercambio de acusaciones y ataques en televisión. Y buena prueba de ello es la fría y dolorosa felicitación de su hermano Kiko Rivera, que a pesar de todo ha querido dedicarle unas palabras en este día tan especial: "No sabes lo que significa la palabra familia, tampoco has querido entenderlo. Aun así siempre fuiste mi ojito derecho. No nos hablamos y no creo que lo haga ya que me has fallado en lo más profundo de mi corazón. Aunque sea por aquí y no me apetezca hablar contigo lo más mínimo es lo menos que puedo hacer. Que tengas un buen día", le escribía junto a una antigua foto familiar.

Sin embargo, un incidente ocurrido justo en medio de la celebración, pudo terminar por estropearle el día a la joven. Y es que Chabelita acabó en urgencias después de la fiesta que su chico, Asraf Beno, le preparó. Algo que se encargó de explicar su prima Anabel Pantoja: "Lo primero que quiero decir es que yo me pegué un susto muy grande cuando lo dijeron en el programa. Al decir accidente y urgencias, yo relaciono que fue de tráfico", ha revelado. "Ella me ha llamado para explicarme. Estaban en la celebración en la capea en una parte de la finca, había otra gente dentro de la finca. Había llovido y entró corriendo para avisar a unas amigas para hacerse una foto y pegó un resbalón. Se dio en la cabeza y se sentía mal. Al día siguiente se fue a urgencias, porque le dolía mucho la cabeza y se encontraba mal".

Todo indica que el cumpleaños de Isa no fue todo lo bien que le habría gustado, aunque finalmente no fue más que un pequeño susto.

Seguro que te interesa...

Los retoques estéticos de Isa Pantoja que la han transformado por completo