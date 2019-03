Isa Pantoja habla por primera vez, el nuevo amor de Isabel Gemio y la casa de Sara Carbonero en Oporto, en las revistas del corazón

Hola no paraba de darnos pistas y de soltar cebos para querer ir corriendo a ver su portada en cuanto llegara el miércoles, y por fin sabemos de quién hablaba: ¡Isa Pantoja! He de decir que yo ya me lo olía, y es que Chabelita tenía mucho que decir, sobre todo porque había mantenido el piquito cerrado desde que su madre biológica saliera a la luz. Pero ella lo tiene claro: “No quiero ni oír hablar de mi madre biológica. Yo solo tengo una madre, que es Isabel”, ha dicho… ¡Y punto!

Claro, que Lecturas vuelve a nutrirse del drama pantojil para traer en su portada nuevas declaraciones sobre la madre biológica de Chabelita. Roxana no se achica ante las amenazas judiciales del clan pantoja y dice alto y claro: “Si así veo a mi hija, que llegue esa demanda”. Pues perdone señora, pero léase la entrevista de su niña en Hola para que vea si ella tiene las mismas ganas de verla…

El nuevo amor de Isabel Gemio es la portada de Diez Minutos. La periodista pasea feliz y enamorada junto a este señor, que es director de fotografía y cámara de televisión. El primer paseo del otoño de Raquel Sánchez Silva junto a sus retoños, la batalla de Fabiola Martínez y Mariló Montero y María Teresa Campos de nuevo sonriente gracias a Edmundo, son los otros temas estrellas de la revista.

Las entrevistas en exclusiva a Manuel Carrasco y Mila Ximénez, de nuevo Raquel Sánchez Silva sonriente junto a su familia y la alegría de Chabelita tras conseguir la custodia definitiva de su hijo, son las noticias destacadas de Semana.

Las rupturas amorosas en Hollywood son el tema central de InTouch. Y del desamor al nuevo amor, como la reciente relación que ha visto la luz: la de Patricia Conde y Ernesto Sevilla, que al parecer también ha estado con Berta Collado. ¿De rubia en rubia y tiro porque me toca? Además, ¿estas dos no eran amigas?

Y Cuore convierte a Miguel Ángel Silvestre en el gran prota de su portada. ¿Qué MAS abandona ‘Velvet’? ¿Es un spoiler o qué? Aunque para cosa ‘crazy’ el regreso de Shakira, que luce este espectacular cuerpazo tras dos embarazos. ¿Pero cómo lo hacen las famosas? Y para rematar, un poquito de Mario Casas, que se pasea así de chulesco con su monociclo, este artilugio que está ahora de ‘modé’ entre las celebrities… ¡Hasta ‘monocicleando’ estás guapo, chaval!