Isa Pantoja habla por primera vez de las adicciones de su hermano, Kiko Rivera

Isa Pantoja ha hablado en exclusiva para la revista Lecturas de las adicciones de su hermano Kiko Rivera, con el que está muy dolida tras los comentarios que ha hecho sobre ella en el reality en el que participa junto a Irene Rosales.

La hija de Isabel Pantoja ha explicado: “A Kiko le daba vergüenza y mi madre no quiere que nunca se sepa nada”. Ella se ha enterado al mismo tiempo que el resto del mundo: “Si me cuentan lo de la adicción de Kiko me muero. Prefiere haberme enterado ahora que ha pasado. En el momento lo hubiera pasado muy mal”.

Considera que Kiko ahora lo ha sacado a la luz para lavar su imagen: “Mi madre no es tonta, sabe que gracias a esto Kiko ha lavado su imagen. Yo también lo pienso. ¿Quién se va a meter con él por cosas de su vida pasada?”.

Además, Isa ha confesado datos reveladores sobre el papel de su madre en todo ello: “Mi hermano quiso ingresar en un centro pero mi madre no le dejó”. Y asegura: “Mi madre lo ha pasado muy mal. Creo que sabía el problema de Kiko antes de que se lo contara Irene”.