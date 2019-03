Isa Pantoja, escapada a París junto a su ex Alberto Isla

Chabelita y Alejandro Albalá acababan con su relación "definitivamente" tras años de idas y venidas. Fue el mismo exyerno de Isabel Pantoja quien emitió un comunicado en el que pedía respeto a los medios de comunicación asegurando que su intención en estos momentos era volver a su vida normal y a la que le corresponde a un chico de 23 años.

Pero la bomba llegaba cuando salía a la luz un súper notición sobre la hija de la tonadillera. Al parecer Chabelita habría hecho las maletas para viajar a la cuidad del amor, París, pero no habría ido sola sino de la mano del padre de su hijo, el mismísimo Alberto Isla, según ha contado el periodista José Antonio León. Una noticia que sin duda no les va a sentar nada bien a la familia Pantoja.

Por su parte, Alberto ha estado jugando al despiste en las redes sociales compartiendo varias imágenes en las que su ubicación no era la que correspondía. Pero sus seguidores no han tardado en darse cuenta de que éste ha estado ubicándose en Sevilla cuando realmente no se encontraba allí. Han sido los detalles de las fotos los que han descubierto a Isla.

Puede que se trate de una mera coincidencia o puede que la expareja haya decidido darse una segunda oportunidad, algo que no gustaría nada al clan Pantoja después de todo lo que Alberto ha dicho de ellos. Parece que a Chabelita se le viene una muy gorda cuando vuelva a España.