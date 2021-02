Isa Pantoja desvela cómo se encuentra actualmente su madre, Isabel Pantoja, tras las fuertes acusaciones de su hermano, Kiko Rivera

Con Kiko Rivera retirado del "ruedo mediático" e Isabel Pantoja instalada en el silencio más absoluto, Isa P. se ha convertido en una especie de "portavoz" familiar que, pese a no posicionarse en la guerra que mantienen la tonadillera y su hijo, ha mostrado su apoyo y cariño público tanto por uno como por otro.

Mucho más tranquila después de la ''tregua'' pública que Kiko ha dado a su madre al asegurar que no concederá más declaraciones por su propio bien, Isa ha regresado al Puerto de Santa María y, volcada en su hijo Alberto, confiesa cómo se encuentra la folclórica en estos momentos.

Acompañada por Asraf, y después de llevar a su pequeño al colegio, la colaboradora de televisión cuenta que, aunque tenía previsto ir a Cantora a visitar a la tonadillera, no puede a causa de las restricciones impuestas por la pandemia: "No puedo ir a ver a mi madre. El fin de semana pasado queríamos ir y hasta el mismo momento no nos enteramos de que Medina Sidonia estaba confinada. Todavía El Puerto no, pero..."

Sin embargo, aunque no pueda ir a visitarla, Isa afirma que está en contacto con la artista: "Sí, claro que he hablado con ella" pero, muy discreta, asegura que "mi madre no habla de esas cosas", refiriéndose a la retirada mediática de Kiko, que él mismo ha anunciado en su cuenta de Instagram.

La peruana cuenta que su madre está "bien" y confirma, con un "ajam", que está mucho más animada a pesar de que su relación con su hijo no parece tener visos de solucionarse.

Muy discreta, Isa no opina de las últimas polémicas protagonizadas por su prima Anabel Pantoja en un plató de televisión donde se enfrentaba duramente a Kiko Matamoros, entre otros, ni desvela si ha podido hablar con su hermano en los últimos días o si piensa ir a visitarlo.

En cambio, vuelve a recalcar el buen recuerdo que guarda de uno de los archienemigos de su madre, Julián Muñoz: "Él se portaba muy bien conmigo, ya lo he dicho. Bien, la verdad es que muy bien". Eso sí, sin entrar en polémicas, asegura no tener "ni idea" de las declaraciones del exalcalde de Marbella en la revista 'Diez minutos' sobre dónde ha metido el dinero la cantante. ¡Dale al play para conocer más!

