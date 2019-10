Isa Pantoja se encuentra contra la espada y la pared, y es que si bien la relación con su madre Isabel Pantoja y su hermano, Kiko Rivera, parece definitivamente rota después de las graves acusaciones y las discusiones familiares que han terminado siendo públicas; y ahora su ex, Alejandro Albalá, ha decidido supuestamente demandarla y reclamarle a la joven nada más y nada menos que 300.000 euros.

Así lo recoge en exclusiva la revista Semana, que asegura que Albalá ha decidido demandar a la hija de Isabel Pantoja en concepto de 'daños morales' debido a una entrevista que Chabelita concedió hace un tiempo, y en la que no le deja muy bien parado ni a él ni a su familia.

Algo que el joven no está dispuesto a consentir, así que después de muchos rumores, el ex de Sofía Suescun al fin habría decidido dar el paso judicial que pone en serios aprietos a Isa cuando no pasa precisamente por su mejor momento, y es que su debut musical no ha salido todo lo bien que ella esperaba.

Seguro que te interesa...

Anabel Pantoja revela las intenciones de su primo Kiko Rivera e Irene Rosales en su guerra contra su hermana Isa Pantoja