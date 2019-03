Isa Pantoja, agredida por las fans de su madre

Isa Pantoja tiene un exitoso vlog en el que cuenta cómo es su día a día y muestra su faceta más maternal. En su último vídeo la hija de Isabel Pantoja ha querido narrar cómo fue agredida por unos fans de su madre. La joven estaba en un bar de Madrid tomando algo con sus amigos, ella fue a la barra a pedir algo y se acercaron a ella dos chicas y un chico.

"Noté que me tocaban fuerte por detrás", cuenta Chabelita en su vídeo. Los jóvenes querían hacerse una foto con ella. "Primero me voy a tomar algo con mis amigos y luego me hago la foto", respondió la influencer.

Al parecer su respuesta no le sentó nada bien a los jóvenes pues una de ellas le agarró del pelo y la zarandeó. "En ese momento me bloqueé y la empujé para que se quitara de mí porque soy cero peleona", dice Chabeli quien no quiso denunciar a sus agresores para evitar el revuelo mediático.

"La gente se piensa que por ser famoso estás obligado a hacerte fotos o a tener siempre buena cara. Yo ese día estaba mal [resfriada] a parte de que tampoco me porté tan mal. Si alguien te dice no, lo tienes que respetar", reflexiona la vloguera quien asegura que suele atender las peticiones de sus seguidores.