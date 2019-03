La irreconocible imagen de Pelayo Díaz cuando era adolescente

Pelayo Díaz ha querido hacer una importante reflexión a través de las redes sociales sobre una etapa de su vida un tanto dura, la adolescencia. De esta manera, el estilista ha escrito un texto bastante revelador que ha publicado en su cuenta de Instagram acompañado de una imagen suya de cuando estaba en la pubertad.

Una instantánea donde cuesta reconocerlo pues es muy pequeño y dista bastante de la imagen que tenemos ahora de él.

Díaz ha querido hacer esta publicación después de ver la película 'Lady Bird', una de las candidatas a llevarse el Oscar a Mejor Película y Mejor Actriz esta pasada edición: "Acabo de salir del cine de ver Lady Bird y me ha parecido maravillosa. Me ha hecho recordar muchas cosas. He recordado lo jodidamente difícil que fue ser un adolescente, lo difícil que fue sentir que siempre metías la pata, que nunca hacías nada bien, que nunca nadie creía en tus sueños, en lo que querías estudiar o que ni siquiera sacarías el estúpido carnet de conducir".

Aunque en el relato, además de confesar las partes más duras de aquellos momentos, también ha querido agradecer el esfuerzo de sus padres para que Pelayo llegara a ser quien es hoy en día: "Pero también he recordado la cantidad de esfuerzos y sacrificios que hicieron mis padres para que yo siguiera adelante y persiguiera esa idea del Pelayo que quería ser".

Para terminar con unas palabras muy esperanzadoras en las que dice: "al final, mientras no mintamos y mientras sepamos dar las gracias, siempre habrá un camino hacia adelante. Gracias Greta Gerwig, más películas de más directoras mujeres como tú!", concluye agradeciendo a la directora del film.