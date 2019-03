La irónica repuesta de Feliciano López sobre sus supuestas infidelidades a Alba Carrillo

Alba Carillo y Feliciano López están protagonizando uno de los divorcios más polémicos. Cada una de las partes tiene su propia versión y, en lo único que están de acuerdo, es que la parte contraria es la mala de la película.

Mientras que el tenista ha estado centrado en su trabajo, la modelo ha avivado la controversia con sus declaraciones sobre las supuestas infidelidades y su madre con la entrevista que ha concedido a la revista ¡HOLA! tampoco ha ayudado a que las cosas se calmen. Ahora, el tenista a su vuelta a España, después de estar en Londres disputando el torneo de Wimbledon, ha tenido que hacer frente a la marea de preguntas que le esperaban en el aeropuerto. "¿Cuántas? No está mal", respondió con media sonrisa cuando le preguntaron por el supuesto número de infidelidades. Además, cuando una de las reporteras le contó al tenista algunas de las declaraciones que había hecho su todavía mujer, éste dijo: "No te cuadra mucho, ¿no?"

Al resto de preguntas, Feliciano prefirió mantenerse al margen, y contestar con un simple: "No he visto nada, gracias", dijo sobre cómo está llevando todas las acusaciones. Aunque la familia del deportista ha intentado mantenerse alejada de los medios de comunicación y "no subirse al carro", como dice Carillo que han hecho algunas personas cercanas, el padre de Feli desmintió que su mujer llamara a Alba para exigirle que sacara las cosas de la casa del tenista y que antes de irse, limpiara.