Irene Villa da a luz a su tercer hijo

Irene Villa ha dado a luz a su tercer hijo la pasada madrugada en el Hospital San Francisco de Asís. Así lo ha hecho saber su marido, Juan Pablo Laura, mediante su perfil de Twitter: "Ya nació nuestro 3er hijo!! @_IreneVilla_ está fenomenal!!! Estamos inmensamente felices". A pesar de que era un embarazo de riesgo ya que suponía la tercera cesárea para la periodista, tanto la madre como el niño se encuentran en perfecto estado de salud.

Por ahora no han desvelado en nombre del bebé, pero la periodista barajaba los nombres de Adriano, Ángel y Francesco, en honor al Papa Francisco con quien tuvo un encuentro el pasado mes de febrero: "Todavía no sabía nadie que estaba embarazada, pero a él se lo dije y él me bendijo", dijo en los Premios YO DONA.

Villa deseaba y esperaba que fuera niña porque "con los otros dos se lo dijeron muy rápido". Aunque finalmente fue chico, la escritora no descarta buscar a la ansiada pequeña: "Sé que es demasiado, porque son tres cesáreas y cumplo 38 años en noviembre, pero bueno ya veremos", revelaba a El Mundo.