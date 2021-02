Las duras palabras de Irene Rosales cuando pasa por su peor momento personal: "Necesito ayuda de un profesional"

Irene Rosales, que hace varios días confesaba los retoques estéticos que se había hecho, no está pasando por uno de sus mejores momentos, y es que la colaboradora en el último año ha perdido a su madre y a su padre después de que ambos lucharan contra una dura enfermedad. Aunque no todo queda ahí, ya que desde hace unos meses su marido, Kiko Rivera, se declaró en guerra con su madre, Isabel Pantoja.

En este tiempo durante el cual no ha dejado de hablarse de la mala relación del dj con su madre, la mujer de este se ha visto entre la espada y la pared ya que ella en su casa vivía como estaba pasándolo su marido pero no podía hacer nada al respecto, y es que la repercusión es tal que ella misma ha afirmado que actualmente el matrimonio está sufriendo sus horas más bajas.

Hace unos días hablaba en el programa en el que colabora que a raíz de todo este conflicto mediático ella ha dejado de atenderse a sí misma para intentar solucionar la relación entre madre e hijo, hasta tal punto que ha asegurado que necesita ponerse en manos de un profesional para así encontrar la solución a la enorme tristeza que siente. "Aparentemente estoy fuerte, pero no lo estoy. No me veo fuerte. Necesito mi tiempo de asimilar muchas cosas que me han ido pasando. No puedo más. Estoy muy agotada", decía la colaboradora.

Y es que como bien confesó hace un tiempo, ella siempre ha tenido muy buena relación con su madre y era con quien se desahogaba cada vez que tenía un problema, de ahí que en estos momentos se sienta muy sola después de esta pérdida. "La única realidad es que no la voy a tener más. No la tengo más de por vida. Pienso en el hoy y los días que me queda, no voy a tener a mi madre. Ese es el dolor que tengo tan grande. No va a haber nada que me lo repare", se refería la nuera de la tonadillera.

Kiosco Semanal (17/02/2021) | Antena 3

Seguro que te interesa...

Irene Rosales desvela el único deseo que le pide a la vida en esta emotiva felicitación a su marido, Kiko Rivera