Irene Rosales recibía uno de los golpes más duros de su vida: su madre Teresa Vázquez fallecía después de luchar contra una larga enfermedad. Una noticia que la dejó totalmente desolada.

Tanto su marido, Kiko Rivera, como su suegra, Isabel Pantoja, la arroparon desde el primer momento acudiendo al tanatorio. Además, su cuñada, Lourdes Montes, también quiso enviarle unas cariñosas palabras.

Las redes sociales de la colaboradora de televisión rápidamente se llenaron de mensajes de apoyo y ánimo. Y aun sin fuerzas para contestar, Irene ha querido mostrar lo agradecida que está de todo el apoyo que ha recibido por parte de amigos, familiares y fans, con un emotivo mensaje vía stories de Instagram:

"No es mi mejor momento, quizás diría que el peor de mi vida. El dolor me tiene bloqueada y apagada, pero es cuestión de tiempo. Sé que llegará el momento en el que me haga a ello, pero pedirme eso ahora mismo es venirme abajo. Os mando un abrazo de todo corazón y espero que entendáis mi situación. Os quiero", escribe con tristeza la colaboradora.

Seguro que te interesa...

Así se ha enterado Lourdes Montes del fallecimiento de la madre de Irene Rosales