Irene Rosales, el mayor apoyo de Kiko Rivera tras el fallecimiento de su abuela

Kiko Rivera ha sido el primer miembro del clan Pantoja que se ha querido manifestar a través de las redes sociales tras enterarse de la pérdida de su abuela, Doña Ana, este miércoles 29 de septiembre a sus 90 años de edad en Cantora. Una noticia que ha llegado como un jarro de agua fría para una parte del clan que se encontraban en la isla de La Graciosa, ya que en dos días se iba a celebrar la gran fiesta matrimonial de Anabel Pantoja y Omar Sánchez.

Una ceremonia que prometía ser una de las bodas del año, ya que había podido juntar a gran parte de la familia tras varios inconvenientes que han hecho que se retrase. Pero, a pesar de haber tenido que esperar más de un año para darse el 'sí quiero' delante de sus seres queridos, Anabel ha decidido posponerla, ya que quiere volver a la península para despedirse de su abuela. Una noticia que ha dejado a todos perplejos, en especial a Kiko, quien ha querido compartir en sus redes sociales unas demoledoras palabras que no han pasado desapercibidas para nadie.

"Mi abuela, a la que no dejan que vaya a despedirme por mierdas de problemas familiares. Órdenes expresas desde Cantora: 'No queremos que venga nadie'. No sé nada, solo sé por la tele porque nadie me ha llamado para decirme nada. No sé qué se va hacer ni donde, ni horarios ni absolutamente nada. Solo quiero que me dejen despedirme de mi abuela…", contaba desolado después de haberse enterado del fallecimiento por la televisión.

Una carta de despedida en la que no ha dudado en recalcar que el problema de que no se haya podido despedir es de su tío, Agustín Pantoja, y de su madre, Isabel Pantoja, los mismos que no quieren que nadie acuda a la despedida de Doña Ana, según las palabras del DJ. Ante esta triste noticia, Irene Rosales no ha dudado ni un segundo en estar al lado de su marido y apoyarlo en estos duros momentos, ya que tenía una relación muy especial con su yaya, como cariñosamente la llamaba. La colaboradora de programas de televisión ha querido subir la última publicación del DJ, mostrando así sus condolencias y dejando claro, una vez más, que es su mayor apoyo.

Irene Rosales | Instagram Stories Irene Rosales

