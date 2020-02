Irene Rosales ha sufrido un duro golpe con la muerte de su madre tras una larga enfermedad. La sevillana abandonaba el tanatorio rota de dolor del brazo de su marido, Kiko Rivera, y ahora ha querido dedicar a su progenitora un emotivo adiós junto una significativa foto de su día más especial.

En la imagen aparece Irene vestida de novia en el día de su boda junto a Kiko y su madre. Los tres sonríen a la cámara en una fecha muy importante para la familia.

Junto a la instantánea Irene ha escrito: "Te vas, pero a la misma vez te quedas. Me quedo con tu última mirada y abrazo. Me vas hacer muchísima falta pero tú me enseñaste a ser fuerte. Te debo la vida mamá, eres mi todo y ahora serás mi estrella. Gracias por enseñarnos tanto. Te amo con locura mami".

Tanto su marido como su suegra, Isabel Pantoja, la arroparon desde el primer momento acudiendo al tanatorio. Además, su cuñada, Lourdes Montes, que se enteraba de la triste noticia minutos antes de que comenzara su desfile, también le enviaba unas cariñosas palabras ya que ambas tienen muy buena relación.

Y no han sido los únicos: junto a su publicación los mensajes de ánimo se han sucedido uno tras otro, desde Anabel Pantoja y su prometido, Omar Sánchez, a Gloria Camila, Omar Montes, Ares Teixidó o Ana Fernández han sido algunos de los rostros conocidos que han querido brindarle su apoyo. Puedes verlo dándole arriba al play.

Irene Rosales, rota de dolor en el último adiós a su madre