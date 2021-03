Así es el jardín de la casa de Irene Rosales y Kiko Rivera

Irene Rosales no está atravesando por uno de sus mejores momentos, y es que esta semana la colaboradora ha denunciado públicamente las numerosas cartas que recibe a diario en su casa donde tanto ella como su marido, Kiko Rivera, solo reciben insultos y amenazas de personas anónimas, y el principal problema es que no puede ir a la policía, ya que no saben quiénes son las personas que se dedican a molestarles.

Aunque esto no es lo único, ya que también ha compartido a través de su cuenta de Instagram el acoso que está sufriendo en esta red social, y es que al parecer los fans de Isabel Pantoja no paran de dedicarle comentarios ofensivos donde no solo le insultan a ella, sino que también mencionan a sus padres fallecidos, y como bien ha explicado ella nunca va a permitir que nadie les dedique un solo comentario a ellos.

Por ello, cuando la colaboradora vuelve a su casa de Sevilla entre semana, tras estar todo el fin de semana trabajando en Madrid, aprovecha para descansar y relajarse junto a sus hijas y su marido. Hasta el momento, solo se sabía que vive en Castilleja de la Cuesta y que tiene una casa de dos plantas con un pequeño jardín que ahora han decidido cambiar y le han puesto césped artificial para darle un estilo más 'chill' acorde con el sofá y la mesa que tiene.

"Desde que tengo césped aprovecho mucho más el jardín, sobre todo cuando hace este solecito. Pero la que más lo aprovecha es mi hija Carlota, que se lleva aquí tirada todo el día. Os voy a enseñar un poco, aún tengo que poner muchas más cosas en el jardín, pero tenemos muchas ganas de estrenar también la barbacoa", aseguraba la de Sevilla a través de sus Stories donde mostraba algunos de los cambios que está haciendo en esa zona de su casa. ¡En el vídeo de arriba te lo mostramos!

