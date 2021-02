Irene Rosales compartía esta semana con sus seguidores el acoso que estaba recibiendo por parte de sus seguidores, y es que como bien confesó a través de su cuenta de Instagram se vio obligada a bloquear a 60 usuarios que solo le dedicaban comentarios negativos al respecto.

Al poco tiempo de publicar ese mensaje la mujer de Kiko Rivera volvió a pronunciarse mostrando algunos de los comentarios que recibe diariamente. "No sé por qué narices me siguen todas aquellas personas que me insultan. Para hablar de mi madre todos se tienen que lavar la boca. No son críticas objetivas, que me llamen HDP, que me digan que la muerte de mis padres me la merecía y una lista sin fin… no lo voy a tolerar", explicaba muy enfadada la colaboradora.

Eso sí, no ha tardado en recibir el apoyo de muchos de sus seguidores y así lo ha compartido: "Sois muchos los que me decís que no haga caso, pera ya cuando me tocan a mis padres y a mis hijas, exploto. Jamás he insultado a nadie y si he tenido que decir algo, ha sido siempre desde lo vivido y sin meterme absolutamente con nadie. Puedo tolerar que a alguien no le guste mi forma de ser, de vestir… ¿Pero hasta el punto de insultar? ¿O desear el mal? ¡Dais asco!".

Y es que la mayoría de críticas que está recibiendo la colaboradora es en relación al conflicto televisivo de su marido con Isabel Pantoja, aunque no ha sido la primera vez que ha hecho público los comentarios que ha recibido al respecto, ya que son muchos los que hacen responsable a Irene del conflicto entre madre e hijo.

