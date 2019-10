Irene Rosales ha publicado una foto en bikini de este verano junto a la que ha escrito: "Nadie nos advirtió que extrañar, es el costo que tiene los buenos momentos".

Entre los cientos de piropos que ha recibido, también han sido muchos los usuarios que, una vez más, se han metido con su físico con comentarios del tipo: "¿Todo eso es tuyo?".

Pero, sin duda alguna, los dardos más envenenados han ido directos a uno de los temas más peliagudos a los que ahora mismo se tiene que enfrentar: la supuesta infidelidad de Kiko Rivera.

"Me pareces muy buena persona para tener q aguantar tanto cuerno y faltas de respeto, no sé cómo lo haces pero te mereces ser respetada", "Te sienta bien la cornamente en esta foto" o "No sé cómo puedes aguantar tanto cuerno".

Seguro que te interesa...

Anabel Pantoja revela las intenciones de Kiko Rivera e Irene Rosales respecto a Isa Pantoja