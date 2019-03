Irene Junquera habla del vídeo que subió desnuda a Instagram por error

Tras la sorpresa que se llevaron algunos followers de Irene Junquera después de que la presentadora publicase por error un vídeo a través de su Instagram Stories dentro de la ducha donde se podía ver reflejada su figura desnuda en la alcachofa (publicación que borró en cuestión de minutos), Junquera se ha pronunciado y ha hablado sobre lo sucedido.

La presentadora ha explicado a EcoTeuve.es lo que ocurrió: "Un día corrí 10 km, que era un logro para mí, y decidí subir a redes el entrenamiento y luego un vídeo de mis piernas dándome los contrastes de agua mientras me duchaba. Pero no me di cuenta de que me estaba reflejando en la alcachofa de la ducha. Subí el vídeo, dejé el móvil, me terminé de duchar y salí a pasear al perro. En ese momento me llegó un mensaje de una compañera: 'Irene, has subido un vídeo desnuda'", recuerda.

"Yo ni siquiera caí. No sabía a qué se refería. Al verlo, lo borré rápidamente pero ya había pasado una hora. Esperaba que nadie se hubiera dado cuenta, pero era demasiado tarde", confiesa al citado medio.

Unas declaraciones donde Irene demuestra su gran naturalidad y sentido del humor: "Al ver el revuelo que se había creado, decidí tomármelo con humor ¡Qué le voy a hacer! No hice nada malo".