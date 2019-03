Las inseguridades de los hombres en las citas

1.¿Te gustará?

Se ha pasado media tarde buscando un sitio que tu considerarás 'it' y él, cuanto menos, comestible. Que no se pasara de su presupuesto y que no os pillara muy lejos a ambos. Además, tiene que ser romántico y acogedor, pero tampoco quiere que no haya nadie, porque pensarás que la cocina no es muy buena.

2.¿He elegido la camisa adecuada?

Puede que no se dé cuenta de la combinación rosa-rojo pero, por eso mismo de que no entiende mucho de moda, o no le gusta, estará preguntándoselo todo el rato. Ten cuidado si no paras de mirarle, pensará que su ropa te parece espantosa. ¡Pobre!

3.¿Cómo la voy a buscar?

Si es un veinteañero que se acaba de independizar, seguramente tenga unos cuantos complejos acerca de su chatarra de coche. Sabemos que a ti no te importa, y que lo consideras un gesto bonito, pero en el fondo, él se siente un poco avergonzado por ello.

4.¿De qué hablo?

Sabe que igual no te gusta escuchar lo último en fútbol, sus temas de negocios o hablar del último videojuego que va a salir. A su vez, tampoco tiene muy claro de qué quieres hablar tú.

5.¿Estoy hablando demasiado de mí?

Si le has preguntado sobre su infancia, seguramente se emocione contándote anécdotas divertidas de cuando era pequeño. Al cabo de media hora hablando, entre tercero de primaria y las vacaciones en la casa del lago, se ha dado cuenta de que solo está hablando él.

6.¿Cómo le sugiero si quiere venir a casa?

Antes de que acabe la cena, ya está pensando cómo decirte sutilmente si quieres subir a su apartamento de soltero veinteañero a tomar una copa. No quiere que suene muy obvio, pero tampoco demasiado infantil.

7.Estoy sudando mucho

"Y esta camisa horrorosa que he elegido, no ayuda mucho. Si voy al baño para disimularlo, ¿luego se notará?"

8.¿Debería besarte al final?

Es un paso que él quiere dar, y tú también quieres que dé. El problema es que se necesita mucha parafernalia y pequeños pasos para hacerlo.

9.Si es así, ¿cómo?

Esto es aún más complicado: "¿Le gustarán los besos apasionados, o más delicados? ¿Debo meter la lengua yo o dejar que lo haga ella a primero? Y lo peor: ¿Qué hago con mis manos mientras le beso? Creo que me está tocando el culo, ¿si hago lo mismo se sentirá ofendida?".