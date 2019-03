El inolvidable fin de semana que ha dejado a Dani Mateo con la cara llena de heridas

Todo comenzó el pasado viernes, cuando Dani Mateo viajaba a Bilbao junto al resto del equipo del programa de radio en el que trabaja. El presentador aprovechó para compartir unas divertidas imágenes del viaje en autobús, donde se puede ver lo bien que lo pasaron. "Camino de Bilbao. Estamos perdiendo los papeles…", escribía Dani junto al vídeo donde aparecía el equipo disfrutando del viaje.

Pero entre tantas risas también hubo algún percance. Dani publicaba una foto en su cuenta de Instagram donde aparecía con la cara llena de heridas en la frente, la nariz y el pómulo. El presentador acompañó el selfie de un mensaje que decía: "Este finde lo recordaré toda la semana".

Aunque no ha especificado lo que le ha pasado, según los hashtags que acompañan a la imagen, debe ser que Dani se ha caído en su recorrido por Bilbao. "#findesinolvidables #quétorpesoy #miramamásinmanos", escribía en las redes sociales. Muchos han comentado que se trataba de maquillaje, pero la foto que ha compartido hace escasas horas con los invitados del programa radiofónico, demuestra que sus magulladuras no son obras de un maquillador, sino de una caída. Probablemente desvele la historia en su colaboración en el programa de laSexta, 'El Intermedio', o en 'Yu no te pierdas nada' este mismo lunes. Mientras tanto ha recibido incesantes mensajes de apoyo en las redes sociales.