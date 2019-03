Inma Cuesta y Noelia López, como dos gotas de agua

¿SEPARADAS AL NACER?

Está claro que no son iguales, iguales, pero no digáis que no se parecen un montón. La propia Noelia López ha ‘sufrido’ en sus carnes que la comparen físicamente con la actriz Inma Cuesta. Lo cierto es que las dos están hechas un par de bellezones y sus rasgos son muy pero que muy parecidos. Chicas, ¿tenéis algo que contarnos?