Inma Cuesta habla sobre el Photoshop: "Debe hacerse respetando las proporciones, sean las que sean"

Este pasado fin de semana, Inma Cuesta se convertía en una de las protagonistas de las redes denunciando a través de su cuenta personal de Instagram el abuso excesivo de Photoshop en su posado para 'El Periódico'.

Tras esta denuncia, la actriz ha reaparecido este miércoles para presentar su nueva película: 'Los miércoles no existen'. Allí, ante los medios, Inma aprovechó para hablar sobre el revuelo que han causado sus retoques: "Después de lo que acaba de ocurrir hace cuatro días meterme en otro jardín no me apetece, entonces tengo que decirte que estoy segura de la opinión que he dado sobre el tema de la imagen irreal que se suele dar a veces de nosotros, o de nosotras, sobre todo de nosotras y que estoy tranquila y que creo que no he atacado a nadie", comenzaba diciendo.

A lo que añadía: "Simplemente he dado mi opinión que creo que estoy en mi derecho porque es mi imagen la que está ahí y que no estoy de acuerdo. Y sobre todo recalcar porque hay gente que está haciendo algunas tonterías ydecir que esto no es la primera vez que pasa, que sencillamente es la consecuencia de aguantar mucho y de que nadie nunca dice nada de que ya está bien de que no digamos nada y que respeto mucho el trabajo de los fotógrafos. Creo que el photoshop debe hacerse con sentido común, respetando las proporciones del ser humano, sean las que sean: Si no tengo pecho no tengo pecho, si tengo culo tengo culo, si soy delgada soy delgada. No transformemos a las personas porque yo por lo menos no quiero", terminada afirmando la actriz.