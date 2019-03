La actriz Inma Cuesta denuncia los retoques de una de sus fotos en una revista: "Me avergüenza"

Inma Cuesta ocupa este domingo la portada del suplemeto dominical de 'El Periódico', donde la fotografía ha sido sometida a retoques. Así lo ha denunciado la actriz en su cuenta oficial de Instagram, donde ha subido la imagen real junto a la que ha pasado por Photoshop: "Verte y no reconocerte, descubrir que tu imagen está en manos de personas que tienen un sentido de la belleza absolutamente irreal".

Además, la protagonista de '3 bodas de más' añade que "imagino que era necesario resaltar el azul cobalto del vestido, quitar algunos pliegues del mismo y subir los niveles de luz para hacer brillar más mi piel, pero no entiendo la necesidad de retocar mi cuerpo hasta dejarme casi en la mitad de lo que soy, alisar mi piel y alargar mi cuello hasta convertirme casi en una muñeca sin expresión".

La intérprete se siente avergonzada a pesar de que no es la primera vez que le pasa, aunque afirma que "esto sobrepasa los límites de la realidad".

Cuesta asegura que la foto de la derecha fue sacada con su móvil directamente del ordenador en la sesión de fotos. "Yo al completo, sin trampa ni cartón, Inma entera, la de al lado es una invención, es eso que se supone que debería ser... los "cánones" de belleza que "deberíamos" seguir, no me acompleja, no lo entiendo como una señal de lo que lo debería ser, sencillamente me indigna como mujer y me hace reflexionar muy seriamente hacía dónde vamos y reivindicar con fuerza la necesidad de decidir y defender lo que somos, lo que queremos ser independientemente de modas, estereotipos o cánones de belleza" critica duramente.

En su defensa ha salido la actriz Natalia de Molina, que ha publicado un mensajea a través de la redes sociales aplaudiendo su valentia de hacer público los retoques fotográficos.

A mí me lo han hecho y no tuve cojones a decirlo públicamente. Te admiro. Estoy contigo compañera. Ole 🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻 https://t.co/lwjAS04k3V — Natalia de Molina (@NataliadeMolina) octubre 10, 2015

Esta misma semana la firma de lencería Victoria's Secret ha sido también duramente criticada por utilizar el Photoshop de manera abusiva sobre una de las imágenes de su nueva campaña. En ella, el artífice del retoque, dejó a la modelo sin parte de la nalga izquierda. Una instantánea que ha sido duramente criticada a través de las redes sociales, y es que parece que Victoria's Secret quiere vender imágenes perfectas de sus modelos pero irreales.