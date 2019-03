Información de tu perfil de Tinder que espanta a los chicos

1.“Siempre estoy abierta a nuevas experiencias”. Lo que viene siendo lo mismo a vivir, ¿no?

2.“Estoy aquí solo por tu perro”. Espero que me encuentres más atractivo a mí que a él. No sé, este es un sitio para ligar con personas, ¿lo sabías, verdad?

3.“Música, viajar, deporte, pelis, aventura”. ¿Acaso no disfrutas comiendo y pasándolo en grande?

4.“No me gusta escribir estas cosas”. Bienvenida al mundo adulto en el que hay cosas que te tocan hacer y no molan. De todas formas, la oportunidad de rellenar el espacio “Sobre mí” te da la oportunidad de ir más allá de la superficialidad de ligar y ya. Por favor, escribe algo.

5.“Entra en mi playlist en https://soundcloud.com/dubstep-remixes-of-edm-mashups-of-beethoven”. Es genial que te encante la música, de verdad. A todos los chicos nos gustan las chicas talentosas, sobre todo cuando esos talentos se manifiestan durante una noche loca, jajaja. Sin embargo, no me mola nada copiar la URL que has puesto en tu perfil, abrir el navegador del móvil, pegarla, pasar un tiempo escuchando la canción y decidir lo que tu música me sugiere. Ah sí, luego tendré que volver a Tinder y contarte qué me parece. Mucho trabajo, lo siento.

6.“Experta en gin tonics”. ¿Cómo? Igual lo que querías decir es que estás tan de moda que hasta bebes gin tonics de esos que van aliñados con especias raras, flores… Uf, igual eres demasiado cool para mis gustos más bien humildes…

7.“Si te gusta algo que a todo el mundo le gusta y otra cosa que a todo el mundo le gusta nos llevaremos muy bien”. Creo que tendríamos más de que hablar si escribieras sobre tus intereses reales.

8.“¡Solo en la gran ciudad esta noche! Buscando un chico que me haga disfrutar”. A no ser que lo digas en tu Tinder, no tengo ni idea de si vives a 500 km de mi o solo en un pueblo/ciudad cercana a la capital.

9.“Sumarás puntos si…”. ¿Perdón? Yo no soy un examen con patas. Igual viendo mi perfil me pones un 7,5 pero, por favor, dejemos los números de lado.

10.“Amante de los muffins” “Muffin lover” “Loca por los muffins”. ¡Sí! Ya me ha quedado claro que te encanta esta especie de magdalena-pastel. Entiendo que lo que quieres decir es que no eres la típica tía que solo come ensaladas y está permanentemente a dieta, que se puede salir a comer contigo una hamburguesa y que no solo te alimentas de cosas light. Ok, recibido.