La inevitable manía que María Castro repite constantemente

María Castro está aprovechando al máximo el verano entre la playa y la piscina. Muy activa en sus redes sociales comparte a diario post sobre su verano. La actriz ha pasado esta calurosa temporada junto a su marido, José Manuel Villalba, y sus hijas, Olivia y Maia. Lo cierto es que la artista es muy querida en Instagram ya que siempre comparte contenido de forma muy natural y cercana con sus más de 700 mil seguidores.

En estos días compartió un post en el que con un toque de humor y nostalgia recuerda sus años como gimnasta rítmica, "¿Sabéis cuando habéis sido algo en la vida (en mi caso gimnasta) y hagáis lo que hagáis, y estéis dónde estéis, lo seguís teniendo presente??", comenzó reflexionando. "Pues eso: las posturas imposibles viendo la tele en el sofá, la carne de gallina al entrar en un pabellón y oír música, los calentadores como parte de tu outfit, los dedos de los pies destrozados y de todo menos estéticos …". En la foto se ve a la elástica actriz en un barco con la pierna totalmente estirada, "Así que, incluso en el barco, PATA PA ARRIBA se ha dicho! Ay el bajón que me va a dar el día que en lugar de "gomas", sienta "cuerdas" en las piernas! Os pasa? Os leo!", añadió.

No es la primera vez que María comparte su pasión por la rítmica en Instagram, su anterior post también está relacionado, y si seguimos mirando su feed encontramos un montón de imágenes de la intérprete con posturas imposibles. Ella se califica de "abuela cebolleta" cuando sube fotos de este estilo, pero lo cierto es que sigue siendo muy buena en este deporte. "Una islita me encontré y la pierna levanté!!! No sé si con empeñarme en "el que tuvo, retuvo", me podré mover mañana jajaja. Pero al menos, la foto para recordar el momento, en plan "abuela cebolleta", ya la tengo!!!", escribió la gallega en un post.

