Las inesperadas palabras de Julia Janeiro a su padre Jesulín de Ubrique en su semana más complicada

El Instagram de Julia Janeiro es una colección de fotos en las que aparece ella, sus gatos, paisajes o sus outfits, por lo que ver una publicación cariñosa junto a su padre, Jesulín de Ubrique, llama la atención.

Parece ser que esta muestra de amor hacia su padre, llega en una semana un tanto complicada para Julia Janeiro. En la fotografía podemos verlos a los dos, en blanco y negro, disfrutando de un riquísimo dulce. Ambos se miran y sonríen, y ella demás hace una mueca divertida. Como título de la publicación, Julia ha puesto: "Love you dad", en español, "Te quiero papá". Así, la joven que cumplió 18 años hace unos meses, muestra la buena relación que mantiene con su padre.

Julia Janeiro sube una foto con su padre | Instagram

Está pasando por una mala racha

Esta cariñosa publicación podría ser el resultado de un mal momento por el que está pasando Julia, rodeada de rumores de ruptura con su novio Bryan Mejías, y después de estallar en sus redes sociales, harta de recibir críticas.

Por todo esto, la hija del torero ha decidido blindar sus redes sociales, haciéndolas privadas, en un intento de parar los rumores, y tomarse un respiro de los comentarios hirientes. Pero lo cierto es que no es la primera vez que Julia recibe críticas en sus redes sociales. Sus posados sugerentes le han costado tener que leer comentarios muy feos. Las críticas le han llegado incluso de figuras públicas como Carmen Lomana, que publicaba en su cuenta de Twitter: "Que alguien le diga a Julia Janeiro que no se puede ir vestida de negro con escote hasta la cintura un domingo por la mañana... solo tiene 18 años y está enseñando demasiada carne, no se puede ser más vulgar. Maquillaje, uñas, un horror".

La pareja, que anunció públicamente su relación el anterior 14 de febrero, y se les había visto muy felices durante los últimos meses, han borrado las fotos en las que aparecían juntos en sus respectivos perfiles de Instagram, aunque todavía se siguen mutuamente en esta red social.

...

Seguro que te interesa...

Julia Janeiro, hija de Jesulín de Ubrique presume de tipazo en bikini