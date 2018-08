La inesperada ruptura de Jorge Brazález y Miri Pérez

Jorge Brazález y Miri han puesto fin a su noviazgo. La pareja de cocineros, famosos por haber participado en un conocido reality de cocina, donde se conocieron y desarrollaron su historia de amor, han decidido romper su relación tras un año y medio juntos.

La decisión ha sido anunciada por el chef, quien ha publicado en su cuenta personal de Instagram una bonita foto de ellos abrazados en un sofá para confirmar que ya no están en pareja escribiendo un texto donde lo aclara.

"Podría decir que es cosa nuestra, pero si habéis sido testigos de nuestra relación desde el principio, me parece honesto y necesario compartir también un momento complicado. @mirimchef5 y yo hemos visto necesario distanciarnos un poco. Olvidaros de qué somos o qué seremos. No hacen falta etiquetas", ha escrito el granadino, para después añadir unas palabras a la que ya es su ex novia: "Mi amor perdona si no te ha gustado leer esto, pero creo que es lo justo, para con todos. Momentos difíciles, se ruega respeto. Adiós Princesa".

Una noticia que ha impactado a sus fans, quienes se han volcado en los perfiles de ambos dedicándoles palabras de ánimo. Al parecer, la pareja ha tomado la decisión de manera mutua y pese a que la influencer de recetas healthy no se ha pronunciado al respecto, en sus Stories de Instagram se la ha podido ver animada y centrada en sus proyectos de cocina y moda.