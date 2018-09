La inesperada muerte que ha golpeado a Sonia Monroy

Sonia Monroy está totalmente desolada. La colaboradora de televisión se ha despedido en redes sociales de su hermano que fallecía tras un terrible accidente de tráfico.

“Es difícil entender porque la vida es tan dura y te arrebata a un ser querido provocando un dolor horrible”, comienza diciendo en su triste mensaje junto a una foto en la que aparece con su hermano. “Ayer estabas sonriendo a mi lado y hoy estoy condenada a no volver abrazarte hermano”, continúa escribiendo.

Esta es la segunda vez que Monroy pierde a un hermano en un accidente de tráfico. Está “abatida, destrozada”, y además su madre está enferma: "Estaba preparándome para ver partir a mamá no a ti Fran, no a ti, mi hermanito no".