La inesperada confesión de la novia de Andrés Velencoso sobre su relación con el modelo

Luz Cipriota ha estado disfrutando de los días de verano en Girona acompañada de la mejor manera. La actriz argentina ha compartido una foto con todos sus seguidores donde se le ve junto al perro de Andrés Valencoso posando en una piscina.

Ella misma confiesa que ha sido toda una sorpresa haber posado junto al perro, pero que ahora siente que está preparada para hacer un nuevo amigo. "Quienes más me conocen saben que nunca tuve mascota y no deben poder creer esta foto", comentaba la actriz. Con horas de trabajo tan extensas y sus viajes, no lo veía como "el mejor panorama para intentarlo y casi que prefería no acercarme". Y agrega que ya desde que convive con el perro "siento el amor y la compañía incondicional que puede darte un perro. Nunca es tarde para hacer nuevos amigos! #Dog #vacation #Pet #Love #yoConUnPerroEsInedito", concluye.

Parece que, una vez más, este par de enamorados han estado dando pistas a todos sus seguidores confirmando su romance, ya que esto de subir fotos en las mismas locaciones, pero por separado, es muy normal en ellos.

En esta ocasión, ha sido el propio Andrés el que ha decidido comentar para decir lo mucho que le ha gustado la foto y su reflexión.

Quizá no se han pronunciado para confirmar su amor, pero muchos ya los han bautizado como la 'pareja del momento'.