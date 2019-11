Inés Sainz recibía hace poco una gran noticia, y es que no necesita quimioterapia, por lo que su cáncer de mamá está de lo más controlado. Fue a principios de octubre cuando la que fuera Miss España 1997 tuvo que ser intervenida de urgencia, aunque por suerte todo salió a la perfección, y después de meses de angustia, la modelo por fin puede respirar tranquila.

Sin embargo, el cáncer no solo le afectó a la salud, sino también a su situación laboral, tal y como acaba de denunciar. Ha sido a través del diario 'El Correo' donde Inés ha denunciado que piensa tomar medidas legales contra la empresa bilbaína en la que trabajaba debido a su despedido improcedente tras anunciar que padecía cáncer.

"Es mucho lo que tengo que sacar adelante y con la comida de mi hijo no se juega, pero estoy en rollo 'paz y amor'. No me han pagado, se han quedado más anchos que largos y le he estado dando muchas vueltas, pero mi madre me educó como una señora y no diré la marca", ha explicado. "Algunos clientes me abandonan por el hecho de tener cáncer, a pesar de ser ecológicos, veganos y superfeministas. Fue decirles que tenía cáncer de mama y rescindir el contrato. Todavía me deben una factura. Soy una señora y no voy a decir su nombre por no destrozar la reputación de una familia, pese a su falta de humanidad y a pesar de no cumplir absolutamente con nada de lo que vende".