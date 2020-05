Inés Ballester ha vivido durante 21 días una auténtica pesadilla. La presentadora ha estado luchando contra el coronavirus y todavía segura no haberse recuperado del todo. En una sincera entrevista en El País ha confesado lo mal que lo ha pasado.

"Para mí el virus ha sido peor que el cáncer. Con el cáncer sabes que te puedes morir, pero no sentí dolor ni soledad y sí el calor de los míos y de muchas personas que lo han pasado. Tuve médicos que sabían lo que hacían y eso me daba seguridad y tranquilidad. Lo peor de este virus es la soledad. Ahora estoy muy flojita. Se me pasará, pero esto me ha tocado mucho", ha asegurado Inés.

Y es que hace ocho años le detectaron un cáncer de mama que logró superar, pero declara que estoy ha sido mucho más duro: "Solo quería que se acabase esta pesadilla", y añade: "Un día, me querían poner una máscara que parecía una escafandra y que durmiera boca abajo. Cómo estaría que dije ‘mira, me muero, me da igual’".

Pero ahora que se encuentra mejor ha tomado una muy solidaria decisión: "Cuando salí del hospital, como se supone que soy inmune, pedí ser voluntaria para hacer compañía a personas mayores que estén solas. Me cabrea y me parte el alma lo que está pasando con ellos".

