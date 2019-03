Inés Ballester anuncia emocionada que está totalmente curada de su cáncer de mama

UNA MUY FELIZ NOTICIA QUE LA PRESENTADORA HA QUERIDO COMPARTIR

Inés Ballester no ha podido contenerse y en su programa de televisión ha revelado una muy feliz noticia: está curada del cáncer de mama que le habían detectado. Emocionada y agradecida a todo el mundo por su apoyo, la presentadora no pudo evitar las lágrimas cuando dijo: “Hace cinco años me detectaron un cáncer y ayer me dieron el alta”.