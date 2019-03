La indirecta de Alba Carrillo a Carolina Cerezuela a través de su incendiario comentario en Instagram

“Estoy cansada ya. Si la gente tiene una vida tan plena, no sé qué hace hablando de temas que no son suyos… que se dediquen a ‘dar el cante’ porque todos son muy buenos amigos suyos pero no se bajaron del barco el verano pasado para ir a su boda”, era parte del incendiario texto que escribía Alba Carrillo en su Instagram tras explotar por las últimas noticias que hablaban sobre su divorcio.

Muchos de sus seguidores han interpretado que estas palabras iban dirigidas a Carlos Moyá y Carolina Cerezuela, ya que el verano pasado no estuvieron en su boda porque estaban de vacaciones, de ahí lo de “no se bajaron del barco”.

Por otro lado, en declaraciones recogidas por Europa Press a Cerezuela sobre este tema, podíamos leer que defendía a Feliciano: “Feliciano está siendo un señor. Si Feliciano no era una persona fría cuando se enamora, cuando decide casarse y cuando trata con todo el cariño y admiración a Alba y a su hijo y cuando les quiere y les involucra en su vida y llena su vida con ellos; una persona no es fría de la noche a la mañana. Creo que Feliciano tendrá sus motivos y habrá obrado en consecuencia, pero motivos tendrá”.

De ahí que muchos hayan visto que la expresión ‘dar el cante’ fuera dirigida a ella, ya que es como se llama la canción que sacó Carolina hace unos meses como arranque de su nueva andadura musical.