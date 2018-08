La indignación de Tamara Gorro con su vestido de novia

Tamara Gorro ya ha avisado a sus fans. "No lo compréis, no es mi vestido", ha dicho la presentadora en sus Stories de Instagram al conocer que a través de una aplicación de compra y venta de ropa de segunda mano, están tratando de vender el vestido que utilizó para su segunda boda en Maldivas con su marido Ezequiel Garay.

La youtuber ha expresado a través de su cuenta personal de Instagram la indignación que siente al saber que están utilizando su imagen para vender un vestido que no es el suyo por un desorbitado precio. Y es que al parecer, la usuaria de la aplicación donde se publica el supuesto vestido de Tamara, lo vende por 499 euros. ¡Todo un fraude!

"Encima por ¡500 euros! ¡Por el amor de Dios!, que me lo compré en Ibiza hace no sé cuántos años por unos 60 euros. Pero, ¿hasta qué punto estamos llegando, de verdad? ¡Qué mentirosos! ¡No es mi vestido, no lo compréis!", ha denunciado la bloguera.