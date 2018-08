La indignación de Silvia Abascal con Instagram

Silvia Abascal subió hace un par de días una imagen de ella y sus compañeras tras el estreno de 'Las Amazonas', la obra de teatro que está representando en el Festival de Teatro de Mérida. En la imagen se podía ver a Silvia acompañada de otras intérpretes de esta función que llevaban un pecho al descubierto. Una instantánea que a lnstagram, la red social donde la actriz la había publicado, le ha parecido obscena y la ha eliminado provocando la indignación de Abascal, quien ha usado el mismo medio para emitir una dura crítica a los servidores de la red social.

"Han eliminado la foto que subí ayer, (foto de nuestra función teatral), por estar acompañada de Amazonas Guerreras que muestran un pecho al descubierto. Siento mucho en un día como el de ayer, el de nuestro estreno, haber perdido los mensajes de tantos compañeros, amigos y espectadores. Qué hipocresía y pobreza la de esta moralidad. Que ofenda una imagen artística… Un pecho desnudo; poderoso y libre. Yo, al interpretar a la reina, lo llevo cubierto por una coraza de oro, pero no el resto de mis compañeras. No voy a poder subir fotografías con ellas? Mujeres, ya sabemos qué actitud hay que mostrar para ser respetadas por estos lares. Cabeza ladeada, morritos, canalillo apretado y con nuestros dos deditos; el símbolo de la victoria. Va a ser que no. Nuestra Victoria es otra", ha escrito la actriz en una nueva fotografía donde observamos a Silvia interpretar su papel en la obra de teatro.

Una imagen muy reveladora donde la actriz sale con gesto de rabia y dolor, quizá lo mismo que sintió al ver que habían hecho desaparecer su fotografía de su perfil de la citada red social, donde ha explicado que no solo le ha dolido la censura sino también le ha molestado haber perdido los bonitos mensajes que sus compañeros de profesión le habían dedicado en su anterior publicación. Sin embargo, parece que sus colegas se han dado por aludidos y compañeros como Álvaro Morte, Hiba Abouk, Aitana Sánchez Gijón, Maribel Verdú y Alejo Sauras, entre otros muchos, le han hecho llegar todo su apoyo y han aplaudido la crítica que la madrileña ha hecho.