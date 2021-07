India Martínez, totalmente recuperada tras sufrir una reacción alérgica

Este viernes, India Martínez le daba un pequeño susto a sus fans al revelar que había sufrido un percance por el cual había tenido que ir al hospital. Y es que tal y como la cantante contó en sus redes sociales, su cara había sufrido una fuerte reacción alérgica tras ingerir un paracetamol.

Rápidamente, sus fans se preocuparon al ver el vídeo que la artista había publicado en su cuenta de Instagram donde mostraba la reacción y cómo había quedado su cara tras ingerir este fármaco. En el post, podemos ver su rostro más hinchado, sobre todo en la zona de las ojeras, donde se perciben unas grandes bolsas.

"Ya no puedo tomar ni un paracetamol sin tener reacciones raras…Creía que solo me pasaba con el ibuprofeno. ¿Esto es normal?'", ha comenzado diciendo la cantautora junto al post. Y es que, como podrás recordar, no es la primera vez que India Martínez sufre reacciones de este tipo, ya que en diciembre del pasado año explicó que desde hacía un año, en algunas ocasiones, se acostaba y se levantaba con brotes alérgicos.

Totalmente recuperada

Poco después de acudir al hospital junto a su pareja, Ismael Vázquez, la cantante reveló que ya se encontraba mejor: "Ya está, Urbason pinchado, ya empieza a bajar. Todo bien, todo controlado".

Y ahora hemos podido ver como está totalmente recuperada ya que gracias a sus redes sociales hemos podido ver como ha ido a un concierto que tenía programado en Huelva, concretamente en Isla Cristina: "Así se prueba el sonido en Isla Cristina… 💃🏽#Fandangosdehuelva nos vemos en un ratito!!!".

Y es que no hay mejor prueba de que una se encuentra bien que la vuelta al trabajo, ¡Cuánto nos alegramos!

