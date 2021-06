India Martínez revela cómo se encuentra tras dar positivo en coronavirus

India Martínez ha dado positivo en coronavirus, una noticia que compartía vía redes. Unas redes que ahora ha querido utilizar para revelar cómo está viviendo su contagio con el virus.

Hace pocos días, la artista daba a conocer la noticia de que era positivo a través de un vídeo que mostraba vía Stories, donde mostraba cómo se sorprendía viendo estos inesperados resultados tras hacerse la prueba de antígenos. "¡Nooo, ese no puede ser el mío!", se escuchaba a India que no podía ocultar su disgusto.

Al dar positivo, India confirmó a través de un comunicado en su cuenta de Instagram que el "bichito" ha podido con ella y que tenía que suspender los conciertos programados para el fin de semana. La cantante cordobesa es una de las muchas artistas que se ha visto obligada a tener que cancelar sus próximos conciertos por contraer el virus. Además, no es la primera vez que India ha estado en contacto con el covid, puesto que su pareja, Ismael Vazquez, se contagió hace unos meses.

Recientemente, la artista ha querido subir una foto al natural y sin ningún tipo de retoque o filtros y contando cómo se encuentra. India ha querido comenzar agradeciendo a todos aquellos que se han preocupado por ella en estos tiempos difíciles: "Gracias por tantos mensajitos de cariño que me acompañan en este momento…".

Asimismo, ha querido relevar cómo lo está pasando tras dar positivo: "La verdad es que me encuentro bien, aunque esta no sea de mis mejores caras, algo cansada y estómago regular, pero leve. Lo que peor llevo es que la comida no sabe a nada".

Un mensaje donde aprovechó para mandar un mensaje de apoyo a todos sus seguidores que están en una situación similar: "Si nos cuidamos y nos pilla fuertes siempre ayudará a pasarlo lo mejor posible. Eso creo. Así que a cuidarse familia!!! Os quiero!!".

