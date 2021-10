La increíble flexibilidad de Ana Obregón a sus 66 años

Ya recuperada del susto que tuvo con su padre, que pasó unos días ingresado en el hospital debido a una infección, se muestra mucho más alegre en sus redes sociales, y comparte con sus seguidores un deporte que le encanta, pero que hacía años que no practicaba: el ballet. Lo ha retomado pensando en las próximas fiestas navideñas.

Aunque las navidades son unas fechas muy duras para Ana Obregón desde que sufrió la pérdida de su hijo Alex y su madre, la presentadora siempre sabe hacer de tripas corazón, y encontrar esas fuerzas para seguir avanzando a pesar de todo:

"Mi Aless, tú me ensañaste que el CORAJE no es tener fuerzas para seguir adelante, es seguir adelante aunque ya no tengas fuerzas. Por eso he desempolvado mis mallas de ballet que llevaban siglos en un cajón".

Lo cierto es que Ana Obregón, a sus 66 años goza de una figura y una elasticidad envidiables, en la foto podemos verla luciendo un maillot de ballet negro y levantando la pierna con facilidad por encima de su cabeza. Pero todo el tiempo que llevaba sin entrenar parece que también le ha pasado factura, porque confesaba que "después de hacer esta foto llevo dos días sin poder moverme!!!"

El baile es algo que adora Ana Obregón pero que llevaba mucho tiempo sin hacer. De hecho, ha sido al subir esa fotografía a sus redes sociales, cuando se ha acordado que su padre le hizo prácticamente la misma fotografía cuando ella tenía tan solo 8 años. La presentadora subió a sus historias de Instagram el antes y el después y la verdad es que no ha perdido nada de flexibilidad.

Mensajes de apoyo

Ana Obregón mantiene una relación muy cercana con sus seguidores, que siempre le mandan mensajes de cariño y ánimo. En este post de Instagram no ha sido diferente, y se llenó rápidamente de comentarios bonitos. También pudimos ver palabras de apoyo por parte de Paula Echevarría y Omar Suárez que aplaudían su esfuerzo.

