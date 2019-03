La increíble cover de Angy Fernández del tema principal de 'La La Land'

UNA INTERPRETACIÓN QUE PONE LOS PELOS DE PUNTA

¿Quién no se ha contagiado de la fiebre de 'La Ciudad de las Estrellas- La La Land'? El musical del año nos tiene a todos conquistados, por eso no es de extrañar ver a actores y cantantes rindiéndole su particular homenaje. Angy Fernández ha hecho su particular cover del tema principal de la película con la que nos ha dejado con los pelos de punta.