La incertidumbre de Elena Furiase respecto a su boda

Elena Furiase pasará por el altar en menos de cuatro meses junto a su pareja, Gonzalo Sierra, y recientemente, ha querido compartir con los medios algunos detalles sobre su gran día, aunque prefiere desvelar lo menos posible sobre su gran día...

La pareja lleva casi tres años manteniendo una relación sentimental y tienen un hijo en común, Noah. Debido al coronavirus, tuvieron que aplazar su enlace, pero ya tienen casi todo preparado para darse el 'sí, quiero' en septiembre.

Hace unos días, la actriz se escapó con su hijo a Barcelona para pasar tiempo con su madre, Lolita Flores, que está ahí de gira. Desde allí ha inaugurado el verano con una foto con su pequeño mirando el mar de la playa y un selfie con su madre.

A su regreso ha comentado a la prensa como lo han pasado juntas: "Bien, bueno, nada, me he ido a verla porque está ahí de gira, tenía unos días libres y me he ido a verla".

También fue preguntada sobre su boda y confesó emocionada: "Nerviosa, con ganas, con muchas ganas y con mucha incertidumbre un poco… ¿No? Aunque ya parece que la vacuna va muy avanzada".

La actriz se ha mantenido muy discreta al hablar sobre su vestido de novia, pero lo tiene todo encaminado, y que tampoco quiere revelar muchos más detalles: "Bueno, eso son cosas que llevo yo por mi cuenta, pero está todo en pie".

Además, ha querido dar otro detalle explicando los papeles que desempeñarán su madre y su tía, Rosario Flores: "La madrina es mi madre y luego están mis testigos, mi tía es uno de ellos, por supuesto".

Aunque Elena está viviendo los meses previos a su boda con una mezcla de nervios y ganas pero con cierta incertidumbre: "Vamos a hacer lo que nos digan, por supuesto, serán los invitados que el sitio nos permita".

