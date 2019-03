El impresionante regalo de Alejandro Sanz a Sergio Ramos

Ya sabíamos que Alejandro Sanz y Sergio Ramos compartían una gran amistad, lo que desconocíamos hasta ahora es que su amistad fuese tan estrecha como para hacerse regalos por Navidad.

Después de que Pilar Rubio sorprendiese al jugador del Real Madrid regalándole una impresionante piscina de arena, ahora ha sido el cantante el que ha hecho un magnífico regalo a Ramos. Un regalo de esos que difícilmente se olvidan a lo largo de la vida…

A través de su cuenta personal de Instagram, Ramos ha querido agradecer al artista la impresionante guitarra marca Gibson (valoradas entre los 3.000 y 5.000 euros) que le ha regalado el cantante.

"Gracias de corazón por esta joya, amigo. ¡¡No tiene precio!! La guardaré en mi museo en un lugar único. ¡¡Top!! Thank you very much for this treasure Alejandro Sanz", escribía Ramos en su cuenta de Instagram.