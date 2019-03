El importante paso de Paula Echevarría en su relación con Miguel Torres

Paula Echevarría ha dado un paso muy importante en su relación con Miguel Torres. El futbolista ha conocido a su hija Daniella y el encuentro tuvo lugar este domingo en casa de una de las mejores amigas de la actriz, Elena Hernández.

Tras pasar la tarde juntos, la pareja abandonaba el domicilio por separado: él lo hacía por su propio pie, encontrándose de lleno con una legión de periodistas, mientras que ella abandonaba la casa en el coche conducido por su amiga Elena, en el que también iban Daniella y Martina, la hija de Isabel Navarro y Poty Castillo.

Miguel Torres abandona la casa de Elena Hernández | Gtres

Es más, la pequeña Daniella llevaba una camiseta del Málaga CF, seguramente un regalo de Miguel, ya que milita en las filas de este equipo. De hecho, hace ya unos días la asturiana dejaba claro que nada la detendría: “No me tengo que esconder y si me pillan, pues me han pillado”.